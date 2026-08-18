NASA: астронавты США и Франции завершили миссию в открытом космосе

Астронавты Анил Менон и Софи Адено успешно завершили выход в открытый космос с борта МК. Фото: Joel Kowsky/NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавты Анил Менон (NASA) и Софи Адено (ЕКА) успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция события велась на официальном сайте NASA.

Как сообщается, миссия продолжалась 6 часов 23 минуты. В течение этого времени космонавты демонтировали устаревшую антенну, обеспечивающую связь станции с Центром управления полетами в Хьюстоне, штат Техас. Установить новую антенну на ее место не удалось из-за возникших технических заминок. Эта задача, как ожидается, будет решена уже в ходе новой операции NASA в космосе.

Отмечается, что для Софи Адено этот выход стал историческим. Она вошла в историю как первая француженка, побывавшая в открытом космосе. Для Анила Менона, в свою очередь, это был уже второй подобный опыт за его карьеру.

KP.RU прежде информировал, что экипаж Союза МС-28 наконец вернулся на Землю спустя восемь месяцев пребывания в космосе. За данный промежуток времени Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков дважды выходили из своего корабля. Как отметили в «Роскосмосе», космонавты успели выполнить 42 научных эксперимента.