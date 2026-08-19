Финский политик Мема: курс ЕС на перевооружение ведет к конфликту с Россией Фото: REUTERS.

Усиление военного потенциала европейских стран может привести к росту напряженности и прямому столкновению с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик уточнил, что Германия и Польша наращивают свои вооруженные силы и направляют значительные средства на перевооружение.

"Это действительно тревожный сигнал <…> Этот курс подпитывается антироссийской риторикой, которая совершенно не подтверждается фактами. Это очень опасный коктейль", - написал он в соцсети X.

Мема призвал политиков ЕС выступить против подобного подхода. По его словам, дальнейшее наращивание вооружений под предлогом защиты от РФ приведет к негативным последствиям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная Европа пытается превратиться в "неонацистское милитаристское чудовище". По ее словам, "страшно представить, что было бы с ЕС", если бы советские солдаты не уничтожили фашизм и нацизм.