Медсестрам и фельдшерам разрешат занимать новые должности: когда вступят в силу изменения

С 1 сентября Минздрав РФ расширит перечень должностей для медсестер и фельдшеров. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября в России медсестры и фельдшеры смогут занимать должности участковых медсестр и заведующих ФАП. Об этом говорится в документе Минздрава, пишет ТАСС.

Так, для медсестер и фельдшеров стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если у специалиста есть образование по лабораторной диагностике, он может стать главным лаборантом. Кроме того, медики могут занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии, что имеет степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению.

Накануне сообщалось, что с 1 сентября Минздрав России введет новую форму медицинской документации для детей. В детских поликлиниках появится паспорт врачебного участка (педиатрического), в котором будет содержаться информация о числе детей, в том числе с сахарным диабетом, психическими патологиями, ИППП, ВИЧ, гепатитами B и C, а также данные о детях-инвалидах.