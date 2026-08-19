На выезде из Ярославля из-за атаки БПЛА было перекрыто движение в сторону Москвы

Евраев: движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно приостановлено из соображений безопасности. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в объявлении.

Потому губернатор призвал жителей искать пути объезда или вообще воздержаться от поездок в ту сторону. Евраев уточнил, что российские военные продолжают работать над обеспечением безопасности в регионе.

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