Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина достигла потолка международной поддержки и не может рассчитывать на увеличение помощи от Запада. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Новости Live».

По словам Кулебы, нынешний уровень поддержки является максимально возможным. Он пояснил, что помощь Киеву уже носит масштабный характер и продолжается пять лет, однако политическая турбулентность в Европе, экономические проблемы ведущих стран и нежелание США спонсировать Украину не оставляют надежд на дополнительные вливания. Кулеба призвал украинские власти крайне внимательно рассчитывать свои ожидания от внешних партнеров.

Экс-глава МИД также отметил, что гнев в украинском обществе от происходящего уже достиг пика, а зимой, по его прогнозу, он «пробьет потолок».

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу заявил, что Владимир Зеленский не предпринял никаких мер для подготовки к зимнему периоду после ударов по инфраструктуре. По словам Риттера, предстоящая зима станет для украинцев «черной, темной, холодной и катастрофической».