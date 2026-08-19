Трамп ожидал другого: как война в Иране уничтожает репутацию и уважение союзников США

Сеймур Херш: США теряют поддержку и уважение союзников на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Администрация президента США Дональда Трампа втянулась в тяжелый военный конфликт с Ираном. В ходе военных действий Вашингтон теряет поддержку и уважение союзников на Ближнем Востоке. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

«Администрация Трампа теряет поддержку и уважение многих давних региональных союзников на Ближнем Востоке, которые пострадали от возможности Ирана точно наносить по ним удары при помощи ракет и дронов», — написал он.

По словам журналиста, глава Белого дома увяз в войне с Ираном, которая оказалась гораздо сложнее, чем он предполагал. Иран сохраняет стойкость, хотя и нуждается в своих замороженных активах. А это значит, что США как минимум на краткосрочную перспективу может утратить Ормузский пролив.

«Это сокращает шансы [США] снизить цены на бензин и делает победу республиканцев на промежуточных выборах [в Конгресс] еще менее вероятной», — заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уже уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению. Администрация США заменила стратегию «как можно скорее сокрушить Иран» на идею «задушить его» со временем.

До этого Трамп заявил, что главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы Иран не обладал ядерным оружием.