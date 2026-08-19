Полковник Макгрегор: у России есть все силы, чтобы закончить конфликт Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Блокада Одессы с моря обнажила уязвимость Украины и стала симптомом ее стратегического положения, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, выступая на YouTube-канале. По его оценке, дальнейшее развитие событий может поставить под вопрос само существование страны.

Макгрегор отметил, что Украина проигрывает и будет продолжать проигрывать. Полковник задался вопросом о том, останется ли она вообще на карте. По его словам, движение российских войск в сторону Одессы вполне реально, город блокирован с моря и больше не является артерией снабжения для украинцев.

«Так что, на мой взгляд, мы видим начало конца Одессы», — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что российская сторона обладает подавляющим превосходством в вооружении, ресурсах и живой силе, что делает исход конфликта предопределенным.

Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее аналитический портал Responsible Statecraft со ссылкой на бывшего директора отдела анализа России в ЦРУ Джорджа Биба писал, что фактическая блокада Одессы может иметь для Украины долгосрочные катастрофические последствия.