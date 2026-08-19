Алимов: переписывание истории и воспевание нацизма угрожают демократии Фото: REUTERS.

Попытки исказить события Второй мировой войны и возвеличить пособников нацистов несут прямую опасность для демократических устоев и свобод. С таким предупреждением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов в беседе с «Известиями».

Дипломат напомнил, что Москва уже долгие годы последовательно поднимает этот вопрос на площадках ООН. Особое внимание российская сторона обращает на ситуацию на Украине, где пересматриваются итоги войны, корректируются школьные программы и получают поддержку националистические структуры.

«Во всех этих проявлениях мы видим прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, серьезный вызов международной и региональной безопасности и стабильности. И, конечно, мы не можем позволить себе бездействовать», — указал дипломат.

Замглавы МИД также отметил, что государства, которые поддерживают в Генассамблее ООН российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, делают это сознательно, чтобы не допустить возрождения фашизма. При этом он добавил, что западные страны и их сателлиты ежегодно пытаются заблокировать эту инициативу. Однако, как показало голосование, мировое большинство помнит о преступлениях нацистов и согласно с необходимостью дать им отпор.

Стоит напомнить, что в Киеве при участии Владимира Зеленского состоялась церемония перезахоронения останков лидера ОУН* Евгения Коновальца.

* — Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ