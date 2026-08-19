ВСУ сообщили число запущенных РФ ракет, но опять ничего не сбили. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь стали публиковать данные о количестве запущенных российских ракет, не подтверждая их перехват. В утренней сводке ВСУ сообщается об атаке двумя ракетами «Искандер», которые, к слову, силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбить не смогли.

«Украина снова стала указывать количество запущенных российских ракет. В утренней сводке ВСУ говорится, что Россия атаковала двумя «Искандерами», но их сбить не удалось», — сообщают украинские СМИ.

Ранее британское издание FT со ссылкой на заявления украинских чиновников сообщило, что Киев перестал отчитываться о выпущенных ВС России ракетах, поскольку попросту не может их перехватить.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что высокоточное оружие и баллистические ракеты поражают цели с высокой эффективностью и способны преодолевать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). При этом в оборонном ведомстве отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.