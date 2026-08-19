Как понять, что на рабочую почту пишут мошенники, а не начальство: основные признаки

Названы главные признаки мошеннического письма на рабочей почте Фото: REUTERS.

Российские компании столкнулись с новой волной фишинга. Злоумышленники научились мастерски копировать стиль общения руководства. Как в беседе с «Газетой.Ru» рассказал IT-эксперт Алексей Власов, мошенники используют знакомые имена и поддельные домены, отличающиеся от реальных всего на одну букву.

Главным оружием киберпреступников становится психологическое давление. Формулировки вроде «сделайте за час» или «аккаунт будет заблокирован» заставляют сотрудника действовать импульсивно.

Чтобы защитить себя и компанию, специалист призывает внимательно проверять адрес отправителя и не поддавайтесь на срочные просьбы перевести деньги или открыть подозрительные файлы вроде архивов и документов с макросами.

Перед кликом рекомендуется наводить курсор на ссылки, чтобы увидеть реальный адрес назначения. При любых сомнениях Власов советует подтверждать задачу через альтернативные каналы связи — позвонить коллеге по внутреннему телефону или написать в рабочий мессенджер.

В случае, если письмо вызывает подозрения, эксперт также рекомендует переслать его службе информационной безопасности в виде вложения, удалить сообщение и строго следовать инструкциям IT-специалистов.

Тем временем специалисты выяснили, что каждый четвертый случай мошенничества против детей до 15 лет связан с онлайн-покупками в соцсетях, в основном при покупке билетов и внутриигровой валюты. Дети также теряют карты и передают коды из SMS посторонним, передает aif.ru.