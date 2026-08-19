В горах КБР трое туристов попали под камнепад на пике 20 лет ВЛКСМ Фото: ГУ МЧС России по КБР

В горах Кабардино-Балкарии произошло ЧП с участием группы альпинистов. Инцидент случился в ночное время 19 августа на пике, носящем имя 20-летия ВЛКСМ. На отметке 2300 метров над уровнем моря путешественников настиг обвал горной породы. Об этом пишет «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Для оказания помощи на место оперативно выдвинулись 16 спасателей из Эльбрусского высокогорного отряда. Сотрудники чрезвычайного ведомства уже готовят план по эвакуации пострадавших с труднодоступного участка. Спасатели уточнили, что в результате падения камней туристы, прибывшие из Санкт-Петербурга, получили ушибы различной степени тяжести.

Стоит напомнить, что пик 20-летия ВЛКСМ представляет собой горную вершину высотой почти 4 тысячи метров. Она расположена в Черекском районе республики, в суровой высокогорной зоне Безенги, неподалеку от массива Тютюнтау. Данный объект традиционно пользуется большой популярностью у любителей горного туризма и профессиональных альпинистов.

Напомним, что утром 18 августа успешно завершилась поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Всего удалось спасти 14 альпинистов.