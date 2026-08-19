Yle: Величайшее достижение Евросоюза оказалось под угрозой. Фото: Vladimir Baranov/GLOBAL LOOK PRESS

В Европе забили тревогу из-за Шенгенской зоны. Еще не так давно ее называли величайшим достижением ЕС, краеугольным камнем европейской идентичности и воплощением свободы. Однако сегодня Шенген оказался под угрозой. Об этом сообщает финское издание Yle.

Недавний пример - отношения между Испанией и Италией. У стран нет общей сухопутной границы, но обе страны ввели другой пограничный контроль после миграционного кризиса в Сеуте. И это только верхушка айсберга.

Свободное передвижение граждан ЕС потихоньку подрывается и в других странах, отмечает издание. Сегодня до десяти стран Шенгенской зоны имеют возможность проходить пограничный контроль. Но по правилам, временный пограничный контроль может вводиться только в том случае, если стране угрожает серьезная угроза. Однако, Германия, например, начала вводить цепочку пограничных проверок еще с 2015 года.

Напомним, Польша в 2025 году ввела пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Выборочный пограничный контроль тогда начал действовать на 65 КПП, включая 52 пункта на немецкой границе и 13 — на литовском направлении.