Как уберечь свои деньги от мошенников во время отпуска: названы главные курортные схемы

Юрист Виноградов: туристов обманывают через поддельные QR-коды и сайты-клоны Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Во время отпуска туристы часто теряют бдительность, чем пользуются мошенники. О наиболее распространенных схемах «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

На курортах отдыхающим могут предлагать «бесплатные» услуги, а затем требовать оплату, подбрасывать украшения и просить вознаграждение или предлагать водные развлечения без лицензий и страховки. Распространяются и технологичные схемы: QR-коды на лежаках и зонтах могут вести на фишинговые сайты. Виноградов советует оплачивать услуги через официальное приложение или кассу. При бронировании жилья мошенники создают сайты-клоны известных агрегаторов и предлагают перевести деньги напрямую владельцу ради скидки.

«Любое предложение заплатить в обход платформы — однозначный повод отказаться», — предупредил специалист.

Опасность представляют и поддельные страховые полисы с несуществующим страховщиком или ограниченным покрытием. Покупать их следует только у надежных компаний. Виноградов также советует не отдавать телефон незнакомцам, не пользоваться интернет-банком через открытый Wi-Fi и не устанавливать приложения по QR-кодам из мессенджеров.

Тем временем, как передает ОТР, мошенники создают поддельные сайты интернет-магазинов, предлагающих школьные товары по низким ценам. Когда пользователь вводит данные банковской карты, они попадают к преступникам. Эксперты рекомендуют проверять информацию о продавце перед покупкой.