Минпросвещения: очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря действию национального проекта «Демография» очередь в ясельные группы в детских садах России с 2019 года уменьшилась в 48 раз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

В ведомстве отметили, что с 2024 года в стране сохраняется высокий уровень доступности дошкольного образования для самых маленьких детей. Сокращение очередности стало прямым результатом реализации государственного проекта.

Представители министерства подчеркнули, что показатели 2019 года и текущей ситуации демонстрируют колоссальную разницу в пользу сегодняшнего дня. Это позволяет родителям быстрее устраивать детей в учреждения.

Параллельно в пресс-службе Минпросвещения уточнили информацию о предстоящем учебном годе. Стало известно, что занятия в школах начнутся 1 сентября 2026 года и продлятся как минимум до 26 мая 2027 года. В ведомстве также сообщили, что за парты в новом сезоне сядут порядка 17,5 миллиона школьников.