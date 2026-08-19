Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго превысило 5000. Фото: Nie Zuguo/GLOBAL LOOK PRESS

По данным правительства ДРК, число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 5000. Представители органов здравоохранения предупреждают, что принимаемые меры не помогают сдержать распространение смертельной болезни. Об этом сообщает Reuters.

Согласно последней информации, на данный момент зарегистрирован 5021 случай заражения, что делает эту вспышку второй по масштабам в мире после эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах по количеству заражений и смертей. Нынешняя вспышка вызвана вирусом Эбола вида Бундибугио, от которого нет ни одобренных вакцин, ни методов лечения.

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) стала самой смертоносной в истории страны. По данным Национального института общественного здравоохранения, число погибших достигло 2325 человек, превысив показатель предыдущей эпидемии 2018–2020 годов (2299 смертей).