Россельхознадзор и прокуратура проверят производителя вакцины «Мультикан-8» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор не получал обращений граждан о нежелательных реакциях у домашних животных после применения вакцины «Мультикан-8», сообщили в ведомстве.

При этом в Россельхознадзоре заявили о намерении обратиться в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия-производителя вакцины.

Ранее в Ярославской области ветеринарные клиники приостановили использование вакцины «Мультикан-8» (серия № 20) после сообщений о массовых осложнениях и гибели собак. По словам хозяев, их питомцы умирали после того, как им был введен препарат.

Производитель — компания «Ветбиохим» — заявила, что, несмотря на соблюдение всех технологических требований при производстве 20-й серии, в целях выяснения обстоятельств трагедии принято решение об отзыве этой партии из обращения. Компания «Ветбиохим» выразила свои соболезнования владельцам погибших животных.