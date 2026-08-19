Суд оставил Мизгира в СИЗО по делу о некачественных консервах для Минобороны РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бизнесмена Дмитрия Мизгира по делу о поставках некачественных консервов с тушенкой для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС.

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставлено без изменений, жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения", — приводит агентство слова пресс-секретаря апелляционной инстанции Ирины Жирновой.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мизгир, который находился в розыске по делу о поставках некачественных консервов для Минобороны России, обжаловал свой арест.

9 августа сотрудники КГБ Белоруссии задержали на территории республики Мизгира. Российские правоохранители считают бизнесмена ключевым участником мошеннической схемы, которую использовали для поставки сотен тонн некачественной тушенки в зону СВО.