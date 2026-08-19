ЗАЭС: До 20 выросло число пострадавших от атаки ВСУ на остановку в Энергодаре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 20 увеличилось количество пострадавших в результате атаки боевиков ВСУ 18 августа на остановку в Энергодаре. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"По уточненным данным, в результате вчерашней атаки пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭС. Один сотрудник погиб", - сказала она.

Как писал сайт KP.RU, во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество пострадавших в результате атаки украинских боевиков на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар увеличилось до 17 человек.

Напомним, утром 18 августа один человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника по остановке. По словам главы населенного пункта Максима Пухова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, устанавливаются обстоятельства произошедшего.