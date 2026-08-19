Дмитриев: Западные доноры молчат о коррупционном расследовании на Украине Фото: REUTERS.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал очередное коррупционное разоблачение в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Он отметил, что антикоррупционные органы Украины разоблачают преступную организацию с участием высокопоставленных чиновников аппарата Зеленского.

"Западные доноры хранят молчание по поводу коррупции на Украине", - написал глава РФПИ.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Зеленского. Согласно заявлению НАБУ, группировка действовала под руководством бывшего и действующего нардепов Украины, а в ее состав входили чиновники офиса украинского главаря.