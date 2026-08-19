Памфилова: на выборы в 39 заксобраний зарегистрировано 18 478 кандидатов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сентябрьские выборы в 39 законодательных собраний всего зарегистрировано 18 478 кандидатов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

При этом, всего на выборах в Государственную думу по федеральным и одномандатным округам зарегистрировали 4 436 кандидатов. А на выборы глав восьми регионов регистрацию прошли 39 кандидатов от восьми партий.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах будет применяться в 33 регионах страны, включая Москву.

Вместе с тем, Памфилова заявила, что бойцы СВО будут голосовать лично на участках по общей процедуре, однако для них не получится выделить возможность дистанционного голосования. Всё дело в особых, защищённых способах связи, которыми пользуются военнослужащие для собственной безопасности.