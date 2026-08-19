Беженка рассказала об атаке БПЛА ВСУ с ядовитым дымом по людям в Родинском Фото: REUTERS.

В городе Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинский беспилотник, оснащенный отравляющими веществами, атаковал подвальное помещение, где прятались мирные жители. Об этом РИА Новости сообщила местная жительница Оксана Сыдоренко.

По словам очевидицы, вражеский дрон проник внутрь укрытия, где находились шесть женщин и один мужчина, после чего распылил ядовитый дым. Люди начали задыхаться, едкий газ выедал глаза, и спасаться, по словам Сыдоренко, было негде. Женщина уверена, что пилот беспилотника действовал осознанно, поскольку не мог не видеть, что в подвале находятся гражданские лица.

Родинское перешло под контроль российских войск в декабре 2025 года в ходе освобождения ДНР.

Ранее житель Константиновки, покинувший город, рассказал, как украинские военные из танков Leopard обстреливали жилые многоэтажные дома еще в сентябре 2025 года — задолго до начала боев за город. По словам мужчины, удары наносились по гражданским объектам без видимых военных целей.