Землю вновь накрыла магнитная буря уровня G1

Вероятность появления мощных вспышек на Солнце составляет около 40 % Фото: REUTERS.

Землю в очередной раз накрыла магнитная буря уровня G1. Эта информация следует из Telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Сохраняется возмущенная геомагнитная обстановка из-за влияния на Землю корональной дыры среднего размера. Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 км/с. Для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило», - отмечено в посте.

По данным ученых, геомагнитные всплески продолжат действовать на нашу планету. Согласно текущим прогнозам, солнечная активность еще будет бушевать в течение 2-3 суток. Однако она будет протекать умеренно.

Параллельно фиксируется умеренное увеличение числа вспышек на восточном краю солнечного диска. Там из-за обратной стороны светила появляется новая группа пятен, обладающая значительным энергетическим потенциалом.

«На сегодня вероятность сильных вспышек уровней M и X составляет около 40 %. Вероятность слабых и умеренных магнитных бурь и возмущений - около 86 %», - заключили исследователи.

Ранее KP.RU опубликовал прогноз магнитных бурь на текущей неделе - с 17 по 23 августа. Подробнее о явлениях читайте на сайте издания.