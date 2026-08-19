Герой России Головин: на СВО два раза готов был проститься с жизнью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Находясь в зоне проведения спецоперации герой России и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин дважды был готов проститься с жизнью. Об этом он рассказали в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, пишет ИС «Вести».

Первый случай, по его словам, произошел, когда он наступил на противопехотную мину и получил ранение, в результате которого потерял ногу. Ранение это было серьезное - с такими многие просто не доезжали до врачей.

«Даже когда уже эвакуационная группа подъехала, когда уже сел в БТР, я понимал, что мне до тылового района еще минут 30 ехать. Все-таки уверенности в том, что прямо на 100% я обезопасил свою жизнь, не было. Пить очень хотелось и все. Был уже готов ко всему», - признался Владислав Головин.

Второй случай произошел уже в Мариуполе, когда он с сослуживцами держал оборону в многоквартирном доме. Боеприпасы и продовольствие уже заканчивались, а танковые снаряды противника выносили стены вокруг.

«[Бога] ты ежедневно вспоминаешь, и сейчас даже сложно ответить на многие вопросы: как выжил, как кто спас? Как уберегло тебя все это», - отметил герой России, добавив, что в такие моменты всегда вспоминаются самые родные и близкие.

Ранее Владислав Головин пообещал, что инициативы патриотических движений и их проекты обязательно будут включены в новую Народную программу единороссов. По его словам, партия получает много подобных запросов от жителей страны и общественных организаций.