Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2026 9:01

Восьмилетняя девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера под Ростовом

Попавшую под винты катера девочку вытащили на пирс, но она скончалась до прибытия скорой
Семен ЗИМИН
Восьмилетняя девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера под Ростовом

Восьмилетняя девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера под Ростовом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области трагедия на реке Дон унесла жизнь восьмилетней девочки. Ребенок погиб после того, как упал с катера и попал под винты во время прогулки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 18 августа в акватории реки возле хутора Рогожкино в Азовском районе. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили на пирс, однако спасти ее не удалось — девочка скончалась до приезда медиков.

В отношении судоводителя возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что именно мужчина допустил падение ребенка за борт.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России пояснили, что подозреваемому вменяют нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее на озере Чагытай утонула 19-летняя девушка. В местном МЧС сообщили, что она погибла во время купания в необорудованном для этого месте вблизи.