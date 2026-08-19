Восьмилетняя девочка погибла на реке Дон, попав под винты катера под Ростовом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области трагедия на реке Дон унесла жизнь восьмилетней девочки. Ребенок погиб после того, как упал с катера и попал под винты во время прогулки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 18 августа в акватории реки возле хутора Рогожкино в Азовском районе. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили на пирс, однако спасти ее не удалось — девочка скончалась до приезда медиков.

В отношении судоводителя возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что именно мужчина допустил падение ребенка за борт.

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