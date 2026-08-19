Кравцов рассказал о работе вечерних групп в детсадах России

Кравцов: в детсадах России для помощи семьям практикуются вечерние группы Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В российских детских садах широко практикуется организация вечерних, так называемых «дежурных» групп для помощи семьям. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнил министр, государственные и муниципальные детсады, как правило, работают полный день. Их рабочий график составляет порядка 13-14 часов. Это уже само по себе создает удобные условия для родителей.

«Для поддержки семей с детьми широко практикуются вечерние ("дежурные") группы. Для повышения доступности открываются группы выходного дня и группы "в помощь маме"», - заявил Кравцов.

Таким образом, система дошкольного образования постепенно расширяет спектр форматов. В детсадах создается все больше условий, чтобы помочь семьям совмещать работу с семейными обязанностями.

Министр подчеркнул, что региональные власти вправе оказывать содействие частным организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги дневного присмотра за детьми.

Ранее стало известно, что срок приема заявок на семейную выплату могут увеличить. В комиссии Общественной палаты РФ отметили, что период подачи документов планируют продлить вплоть до конца декабря или новогодних праздников.