Спасатель предупредил россиян об опасной ошибке при встрече с медведем

Запах продуктов может привлечь медведя к лагерю. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

Встреча с медведем в лесу может закончиться трагедией, если человек начнет паниковать и пытаться убежать. Спасатель Денис Киселев рассказал, как вести себя при неожиданной встрече с хищником и что поможет избежать нападения. Об этом пишет «Абзац».

«Убегать от медведя нет никакого смысла. Он бегает намного быстрее человека и может расценить побег как признак слабости, что спровоцирует его на нападение. Лучше всего создать видимость того, что вы оказались больше. Например, раскрыть куртку», – уточнил эксперт.

По словам Киселева, медведи обычно стараются избегать людей и могут уйти задолго до того, как человек их заметит. Поэтому для отдыха лучше выбирать открытые места подальше от звериных троп и водопоев. Если зверь еще не заметил человека, не стоит шуметь – лучше спокойно отойти.

Особое внимание спасатель советует уделять хранению еды. Запах продуктов может привлечь медведя к лагерю, поэтому провизию не стоит оставлять в палатке. Ее рекомендуется герметично упаковать и подвесить между деревьями так, чтобы животное не смогло добраться до запасов.

Ранее стало известно, что после гибели туристки в результате нападения медведя на Алтае власти приняли дополнительные меры. Минприроды Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на охоту на медведей.