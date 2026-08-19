В Иране объявили сбор средств на убийство Трампа: народ активно скидывается

В эфире ТВ Ирана за 10 минут собрали 535 долларов на убийство Трампа Фото: REUTERS.

На государственном иранском телеканале IRIB Quran в прямом эфире стартовал сбор пожертвований, предназначенных для организации убийства главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом информирует издание MEMRI TV.

Как сообщается, телеведущая Марьям Гасеми напрямую обратилась к зрителям с призывом перечислять денежные средства в качестве вознаграждения за устранение американского лидера. По ее словам, подобное желание разделяет весь иранский народ, все они жаждут услышать заветную новость о гибели президента США.

Отмечается, что реакция аудитории оказалась очень быстрой. Буквально за десять минут эфирного времени на счету канала скопилось порядка 100 миллионов иранских туманов, что в пересчете составляет около 535 долларов.

Ранее в МИД Ирана пообещали, что страна развеет иллюзии Трампа об Ормузском проливе. Американский лидер недавно сообщал, что после завершения конфликта с Тегераном морской путь станет территорией США. Замглавы иранского дипведомства Казем Гариб-Абади заявил, что заблуждения Трампа обязательно исправятся.