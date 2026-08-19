Подарок с подвохом: почему дорогие презенты могут стоить педагогу карьеры

Юрист Костин: Подарок учителю не должен стоить более 3 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родители могут навлечь на учителя большие проблемы, желая подарить ему хороший подарок. Об этом РИАМО рассказал глава юридического агентства Дмитрий Костин.

Обыденными подарками педагогам в День знаний являются чай, кофе, конфеты и букеты цветов. Некоторые бывают креативные, а третьи предлагают родителям «скинуться», полагая, что таким образом смогут подарить учителям что-то очень хорошее и дорогое.

«Если подарок один, от всех семей, то он также не должен превышать стоимость 3 тыс. рублей, но допускается дарить подарки, не превышающие эту стоимость от каждого из родителей учеников по отдельности», - уточнил спикер.

Законодательные нормы четко проговаривают стоимость подарка, который учитель может принять. По словам Костина, за нарушение этих правил педагогу может грозить наказание вплоть до увольнения из школы.

Как KP.RU писал ранее, родители могут подарить учителю алкоголь на 1 сентября, но педагогам нельзя распивать спиртное в учебном заведении.