Евросоюз нанес два удара в спину Украине: металлургия в стране может практически исчезнуть Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейский союз нанес два последовательных удара по украинской металлургической отрасли, которые привели к глубочайшему кризису на предприятиях. С 1 июля ЕС почти вдвое сократил квоты на ввоз украинской стали, а до этого ввел экологический сбор CBAM, который бьет по местным производителям. Как сообщает Reuters, совокупность этих мер вкупе с внутренними проблемами грозит отрасли катастрофическими последствиями.

Эксперты прогнозируют, что Украина может лишиться 60% экспортных поставок стали, причем ранее 80% этого объема направлялось именно в европейские страны.

На одном из крупнейших комбинатов «Запорожсталь» ожидают простоя около половины мощностей. В довершение картины, из-за блокады морских портов предприятия вынуждены завозить коксующийся уголь через европейские порты, что увеличивает себестоимость тонны продукции на 30–40 долларов.

По оценкам аналитиков, общие потери валютной выручки могут достигнуть 1,2 миллиарда долларов, а десятки тысяч работников промышленных гигантов могут остаться без рабочих мест. Ранее на «Запорожстали» сообщили о полной остановке производственного цикла после воздушной атаки, произошедшей 11 августа.