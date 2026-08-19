Мурат Кумпилов: МИД поддерживает и сопровождает все наши международные инициативы

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

В Краснодаре состоялась рабочая встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и руководителя территориального органа МИД России в Краснодаре Ольги Шалимовой. Центральными темами переговоров стали активизация внешнеторговой деятельности региона, создание условий для привлечения иностранного капитала в местные проекты, а также укрепление гуманитарных контактов, прежде всего с представителями адыгской диаспоры за рубежом.

Руководитель республики дал высокую оценку сложившемуся взаимодействию с дипломатическим ведомством.

«С МИДом у нас выстроено продуктивное сотрудничество. Ведомство поддерживает и сопровождает все наши инициативы в сфере международной кооперации, привлекает республику к участию в выставках, бизнес-миссиях, встречах с зарубежными партнёрами», - отметил Мурат Кумпилов.

Особое внимание в беседе было уделено инвестиционной привлекательности Адыгеи. Глава региона сообщил, что в республике ведётся последовательная работа по улучшению делового климата, созданию максимально понятных и комфортных правил для предпринимателей. Он подчеркнул, что власти задействуют все доступные инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, включая национальные проекты и госпрограммы. Предпринимателям предлагаются подготовленные производственные площадки, а ключевые отрасли экономики и агропромышленного комплекса получают субсидии. Эта системная работа, по мнению руководителя региона, напрямую способствует расширению как объёмов, так и ассортимента товаров, поставляемых на экспорт.

Помимо экономического блока, Мурат Кумпилов и Ольга Шалимова обсудили перспективы сотрудничества в образовательной, научной и культурной сферах. Как отметили обе стороны, в этих направлениях имеется значительный потенциал. Итогом встречи стала договорённость продолжать совместную работу по всему спектру поднятых вопросов, уделяя внимание как торгово-экономическим, так и гуманитарным аспектам международного деятельности республики.