Чем плоха многолетняя терапия у психолога: от выкачивания денег до зависимости

Длительная терапия может лишить человека самостоятельности. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Психологическая помощь не всегда предполагает многолетние встречи со специалистом. В некоторых случаях терапия рискует превратиться в постоянную зависимость и источник расходов. Психолог, нейрофизиолог Ирина Павлова рассказала, почему, по ее мнению, слишком длительная терапия может мешать клиенту обрести самостоятельность. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Это уже не терапия. Это симбиотические отношения, которые мешают клиенту сепарироваться. Дайте свободу. Дайте возможность обойтись без вас. Принять решение, совершить ошибки и взять на себя ответственность за них», – заявила Павлова.

По словам специалиста, клиент привыкает постоянно обращаться к специалисту за одобрением и постепенно перестает доверять собственным решениям. Павлова сравнила такую ситуацию с использованием костылей, которые помогают двигаться, но не учат человека самостоятельно ходить.

Психолог считает, что при краткосрочном подходе специалист должен передавать клиенту конкретные инструменты, а затем помогать применять их в обычной жизни. При этом эксперт отмечает, что такой формат подходит не всем.

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