МИД РФ: Россия расценивает угрозы США против Омана как попытки давления. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация расценивает угрозы США против Омана как попытки давления. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта.

«Расцениваем подобные заявления в качестве попытки давления на эти страны, но со своей стороны, конечно же, рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, возвращение мира и спокойствия в регион Персидского залива», - сказал он.

Кроме того, Борисенко заявил, что Россия исходит из того, что все проходы через морские артерии должны быть свободными. Он отметил, что это также касается Ормузского пролива.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за сближения с Ираном по Ормузскому проливу.