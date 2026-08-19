Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 августа 2026 12:02

МИД РФ: Россия расценивает угрозы США против Омана как попытки давления

Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Вениамин ЗАХАРОВ
МИД РФ: Россия расценивает угрозы США против Омана как попытки давления. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

МИД РФ: Россия расценивает угрозы США против Омана как попытки давления. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация расценивает угрозы США против Омана как попытки давления. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта.

«Расцениваем подобные заявления в качестве попытки давления на эти страны, но со своей стороны, конечно же, рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, возвращение мира и спокойствия в регион Персидского залива», - сказал он.

Кроме того, Борисенко заявил, что Россия исходит из того, что все проходы через морские артерии должны быть свободными. Он отметил, что это также касается Ормузского пролива.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за сближения с Ираном по Ормузскому проливу.