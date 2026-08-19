Любовь или иллюзия: как отличить реальные чувства от выдумки

Психолог Чепалов: Влюбляться в образ человека до реальной встречи с ним опасно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До встречи с тем самым влюбиться можно не в самого человека, а образ, который создан воображением. Об этом РИАМО заявил психолог Родион Чепалов.

«Главный признак того, что человек влюбился скорее в фантазию, чем в реального партнера, – отсутствие интереса к его настоящей личности. Например, девушка говорит: "Он идеальный", но не может назвать ни одного недостатка. Или мужчина уверен: "Она точно поймет меня во всем", хотя они никогда не обсуждали сложные темы», – рассказал эксперт.

По словам Чепалова, есть несколько тревожных признаков. К примеру, вы постоянно додумываете мотивы человека вместо того, чтобы спросить. А любые тревожные сигналы объясняете случайностью.

«Также боитесь личной встречи, потому что подсознательно опасаетесь разрушить красивый образ. Разговоры в основном посвящены мечтам о будущем, а не реальной жизни. После нескольких месяцев общения вы почти ничего не знаете о том, как человек ведет себя в конфликте, обращается с деньгами, относится к близким, реагирует на усталость и стресс», – говорит психолог.

Виртуальное общение может стать хорошим началом отношений, но оно ни в коем случае не заменяет реальную встречу. Только в жизни можно понять, комфортно ли людям молчать рядом, совпадает ли чувство юмора, как человек относится к окружающим и умеет ли слышать партнера. После этого и становится понятно, рождается ли любовь к реальному человеку, а не к созданному вами образу.

Как KP.RU писал ранее, общение со второй половинкой зачастую может надоесть, особенно когда партнер ваш единственный собеседник. Тогда вам стоит добавить в свою жизнь больше общения с друзьями и коллегами, заняться хобби, чтобы не надоедать друг другу и при этом иметь общие темы для общения.