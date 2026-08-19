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НовостиПолитика19 августа 2026 12:29

Путин поручил принять план восстановления повреждённой инфраструктуры

Путин поручил восстанавливать повреждённые объекты на новом уровне качества
Сергей КУДРИН
Путин поручил принять план восстановления повреждённой инфраструктуры

Путин поручил принять план восстановления повреждённой инфраструктуры

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять предложенный план восстановления повреждённой украинскими террористами городской инфраструктуры в стране. Согласно этой концепции, все объекты, так или иначе получившие ущерб, должны восстанавливаться на качественно новом уровне.

"<...> прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявил президент на заседании правительства по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин добавил, что все повреждённые объекты должны быть восстановлены и, само собой, это должно происходить при поддержке и прямом участии государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин ещё в 2025 году говорил, что все территории, пострадавшие от нападок ВСУ, будут целиком и полностью восстановлены. Это касается и новых регионов.

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