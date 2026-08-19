Путин поручил принять план восстановления повреждённой инфраструктуры Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять предложенный план восстановления повреждённой украинскими террористами городской инфраструктуры в стране. Согласно этой концепции, все объекты, так или иначе получившие ущерб, должны восстанавливаться на качественно новом уровне.

"<...> прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", - заявил президент на заседании правительства по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин добавил, что все повреждённые объекты должны быть восстановлены и, само собой, это должно происходить при поддержке и прямом участии государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин ещё в 2025 году говорил, что все территории, пострадавшие от нападок ВСУ, будут целиком и полностью восстановлены. Это касается и новых регионов.

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