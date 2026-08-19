Путин поручил запустить электронную оценку соцучреждений России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение запустить во всех регионах страны электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов.

"Призываю все субъекты федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ", - сказал российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что это нужно, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств пользоваться такой возможностью.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства дал указание сделать научную, образовательную и социальную инфраструктуру в регионах доступной для всех, подчеркнув, что она не должна быть закрытой или предназначенной только для избранных. Речь, при этом, первостепенно идет об образовании, но также важно вовлекать молодые таланты в передовые научные разработки.