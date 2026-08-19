BZ: Зеленскому стоит покинуть свой пост, пока его не заставили сделать это Фото: REUTERS.

Владимиру Зеленскому стоит добровольно покинуть свой пост, пока его не заставили сделать это. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, с каждым днем главарь киевского режима теряет все больше сторонников. Ему перестают верить как чиновники, так и простые граждане. Чем дольше он будет держаться за кресло президента Украины, тем плачевнее станет его положение в стране.

«Чем дольше бывший актер удерживается у власти, чем выше горы дел о коррупции в распоряжении НАБУ и САП, и чем меньше ему доверяют простые люди, тем сильнее реальное положение дел затмевает его образ. <…>. Зеленскому следует уйти в отставку», - указано в публикации.

По мнению обозревателя, экс-комику стоит как можно скорее уволиться. Иначе на Украине станет еще больше протестов и внутренних конфликтов.

Напомним, что на днях бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров поднял крайне болезненную для всех украинцев тему. Федоров считает, что в государстве нужно срочно провести выборы. По его словам, граждане Незалежной должны помочь своей стране вновь обрести демократический строй.