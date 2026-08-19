Война США и Израиля с Ираном подстегнула интерес Китая к Северному морскому пути

Fortune: Китай может снизить зависимость от Ормузского и Малаккского проливов Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Китай при помощи Северного морского пути (СМП) может снизить свою зависимость от Ормузского и Малаккского проливов на фоне перебоев в мировой торговле и роста геополитических рисков. Об этом сообщил американский деловой журнал Fortune.

В материале отметили, что интерес к российскому СМП вырос после фактической приостановки судоходства в Ормузском проливе из-за войны США и Израиля с Ираном и угроз в районе Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря.

По данным издания, эти события увеличили длительность перевозок, расходы на топливо и страхование, а также усилили нестабильность глобальных цепочек поставок.

Журнал подчеркнул, что более активное использование арктического маршрута также позволит снизить зависимость Пекина от Малаккского пролива, через который проходит около 80% импорта нефти в КНР.

Как писал сайт KP.RU, 12 августа президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российской стороны развивать партнерство с заинтересованными странами по вопросам использования и раскрытия транзитного потенциала СМП.

Ранее глава государства указал, что грузопоток по СМП будет только нарастать и к 2030 году превысит 100 миллионов тонн.