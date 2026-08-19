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НовостиЗдоровье19 августа 2026 14:41

Гастроэнтеролог раскрыл, кому лучше не есть яблоки с кожурой

Гастроэнтеролог Белоусов: здоровым людям не нужно чистить яблоки перед едой
Анастасия ПИГИНА
Кожура яблока содержит часть клетчатки и растительных соединений.

Кожура яблока содержит часть клетчатки и растительных соединений.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть яблоки с кожурой здоровому человеку обычно можно: в ней содержатся клетчатка и растительные соединения. Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, в каких случаях фрукт лучше очистить. Об этом пишет Life.ru.

«Кожура яблока содержит часть клетчатки и растительных соединений, поэтому для здорового человека ее обычно не нужно снимать», – отметил Белоусов.

По словам специалиста, при обострении гастрита, воспалительных заболеваниях кишечника, диарее или плохой переносимости грубой пищи очищенное яблоко может оказаться более комфортным для желудка и кишечника.

Дискомфорт может быть связан не только с кожурой, но и с тем, что человек слишком быстро съедает яблоко или употребляет много клетчатки за один раз.

Ранее «Царьград» писал о способах защиты яблонь от вредителей. Садоводам советуют своевременно собирать поврежденные плоды, устанавливать ловчие пояса и использовать разрешенные средства для обработки деревьев.