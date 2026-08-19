Приставы Пермского края не пустили за границу владельцев участка из-за борщевика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Двое жителей Пермского края, у которых земельный участок зарос борщевиком, не смогли выехать из России из-за запрета наложенного приставами. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В ведомстве уточнили, что районная администрация обязала двух собственников участка площадью 15 тысяч квадратных метров убрать заросли борщевика. Но владельцы проигнорировали это предписание. В связи с чем власти обратились в суд.

"Они были ограничены в праве на выезд за пределы России, что позволило ускорить темпы положенных работ", - говорится в сообщении.

В УФССП подчеркнули, что пристав, убедившись в уничтожении опасного сорняка, вынес постановления об отмене наложенных ограничений.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что с 1 марта все владельцы земельных участков, в том числе и шести соток в садовом товариществе, должны бороться с опасными видами инвазивных (чужеродных) растений (в том числе и борщевиком Сосновского) и применять меры против их распространения. Санкции - от штрафов до изъятия участка.