Врач объяснила, почему не стоит постоянно сдерживать слезы

Попытки сдержать плач могут усиливать напряжение мышц вокруг глаз. Фото: Shutterstock.

Регулярное подавление слез может косвенно влиять на состояние глаз и в некоторых случаях усиливать симптомы сухости. Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк рассказала, почему не стоит постоянно сдерживать плач и какие еще факторы могут влиять на здоровье глаз. Об этом пишет Life.ru.

«Слезы необходимы не только для поддержания увлажнения. Они помогают удалять с поверхности глаз пыль и другие раздражающие частицы, тем самым обеспечивая дополнительную защиту от повреждений и инфекций», – объяснила Аль-Терк.

Как подчеркнула медик, прямой связи между сдерживанием слез и серьезными заболеваниями глаз нет. Однако длительный стресс и эмоциональное напряжение могут влиять на работу слезных желез. В результате появляются сухость, жжение, ощущение песка в глазах, покраснение и иногда временное ухудшение зрения.

Кроме того, попытки сдержать плач могут усиливать напряжение мышц вокруг глаз, что способно вызывать усталость, дискомфорт и головную боль. При сухости глаз врач советует использовать увлажняющие капли, снижать уровень стресса и не забывать о регулярных профилактических осмотрах у офтальмолога.

Прежде психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что привычка подавлять слезы может негативно отражаться на эмоциональном состоянии и в некоторых случаях усиливать тревожность.