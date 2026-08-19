Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: EPA

Запад с помощью Украины пытается вести прокси-войну против России. Такое заявление сделала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Е Чжон. Ее цитирует Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как она отметила, именно из-за западных стран конфликт между Москвой и Киевом с каждым днем становится все ожесточеннее и никак не прекращается. Члены ЕС под мнимой «поддержкой» Незалежной на самом деле хотят сломать РФ.

«Европа из-за безрассудных конфронтационных намерений западной группировки, которая использует Украину для ведения опосредованной войны, пытается нанести России стратегическое поражение», - сказала Ким Е Чжон.

Она добавила, что нарастание напряженности наблюдается не только на Украине, но и в других точках планеты. И этот факт вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Ранее сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии мощным ответным ударом при экспансии. Ким Е Чжон предупредила Токио, что КНДР не будет сидеть сложа руки, если посягают на ее безопасность.