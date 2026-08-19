Оренбуржье предложило китайским партнерам почти 300 площадок для бизнеса

Оренбуржье намерено выстроить с Китаем долгосрочное сотрудничество. Фото: Правительство Оренбургской области.

Делегация Оренбургской области во главе с вице-губернатором Антоном Ефимовым работает на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани. Ключевой темой второго дня стала сессия «Региональный потенциал: открывая двери для китайских инвестиций».

На встрече обсуждались отрасли и направления, которые могут внести большой вклад в развитие российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Оренбуржье предложило китайскому бизнесу не только значительный рынок сбыта. Потенциал региона включаетразвитую промышленную базу, доступ к ресурсам, готовые производственные площади в особой экономической зоне и выход на широкий рынок Евразийского экономического союза.

– В Оренбургской области порядка 290 инвестиционныхплощадок, налоговые преференции на территории ОЭЗ«Оренбуржье». Промышленные предприятия готовыпоставлять новым компаниям свою продукцию, внедрятьпередовые технологии. При этом географическоерасположение сокращает издержки на логистику в страныАзии, – подчеркнул Антон Ефимов.

Деловая программа форума не ограничилась экономикой. Состоялась встреча с китайским театральным режиссером Дин Итэном. Он примет участие в кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард», который пройдет в Оренбурге с 21 по 27 августа.

Также в планах показ постановки с участием российских и китайских артистов. В Оренбурге актеры выйдут на сцену татарского драматического театра имени М. Файзи. А после премьеру смогут посмотреть жители Москвы и Санкт-Петербурга. Рассматривается вопрос о международных гастролях.