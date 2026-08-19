Арбузы и дыни подешевеют: россиянам назвали лучшее время для покупки

Эксперт назвал лучший срок для покупки арбузов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конец августа и начало сентября – наиболее выгодное время для покупки арбузов и дынь в России. Агроэксперт Илья Березнюк рассказал, почему цены на бахчевые в это время обычно ниже. Об этом пишет RT.

«В продажу массово поступают бахчевые из южных регионов страны. Прежде всего из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев», – отметил Березнюк.

Кроме того, в Москве ассортимент также пополняется арбузами и дынями из Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Большое количество поставщиков и сезонный объем продукции сдерживают цены. После середины сентября выбор постепенно сокращается, а стоимость растет из-за расходов на доставку, сортировку и хранение.

Березнюк также отметил, что после завершения основного сезона отечественные бахчевые еще могут продаваться за счет позднего урожая и запасов. Осенью и зимой на рынке становится больше импортных арбузов и дынь, которые из-за более сложной логистики и небольших объемов обычно обходятся дороже.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что чрезмерное употребление арбузов и дынь может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом даже у здоровых людей.