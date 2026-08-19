Кабачки усиливают выработку желудочного сока: кому их нельзя

Кабачки, выращенные с большим количеством удобрений, способны накапливать нитраты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кабачки считаются легким и полезным продуктом, который подходит большинству людей. Однако при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и индивидуальной непереносимости от них лучше отказаться. Диетолог Антон Поляков рассказал, кому стоит осторожнее относиться к этому овощу. Об этом пишет aif.ru.

«Вреда в них практически нет. Может быть индивидуальная непереносимость, аллергические реакции», – пояснил Поляков.

Медик объяснил, что кабачки содержат клетчатку, которая помогает работе кишечника, а также калий, полезный для сердечно-сосудистой системы. При этом овощ низкокалорийный – примерно 20-25 ккал на 100 граммов.

Осторожнее с кабачками стоит быть людям с обострением заболеваний ЖКТ и повышенной кислотностью, поскольку овощ может усиливать выработку желудочного сока. Кроме того, кабачки, выращенные с большим количеством удобрений, способны накапливать нитраты. Снизить их количество можно, если срезать кожицу и часть овоща возле плодоножки.

Как прежде рассказала нутрициолог Светлана Зверева, кабачок и баклажан отличаются по составу и влиянию на организм. Она объяснила, что нужно учитывать при выборе овоща.