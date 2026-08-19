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НовостиВ мире19 августа 2026 16:18

На Украине мобилизовали автора сатирических мультиков про ТЦК

Автор сатирических мультфильмов про ТЦК «Мишутка Красоткин» сообщил, что его мобилизовали
Мария МАМАЕВА
На Украине мобилизовали автора сатирических мультиков про ТЦК

На Украине мобилизовали автора сатирических мультиков про ТЦК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине мобилизовали художника-мультипликатора Михаила Дунаковского, который является автором сатирических мультфильмов про ТЦК. Об этом он написал в личном аккаунте в социальных сетях

«Привет, Мишутки! Мишутка Красоткин с этого момента в ВСУ <...> такие дела», - говорится в публикации мультипликатора.

Дунаковский публиковал в Сети мультфильмы под названием «Мишутка Красоткин», в которых он высмеивал деятельность сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники ТЦК мобилизовали украинского рэпера и видеоблогера Зипулю (настоящее имя - Андрей Посысаев). Мужчина прошел медкомиссию за пять минут: врачи и военкомы закрыли глаза на проблемы с психическим здоровьем рэпера и признали его годным к службе.