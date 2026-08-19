На Украине мобилизовали автора сатирических мультиков про ТЦК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине мобилизовали художника-мультипликатора Михаила Дунаковского, который является автором сатирических мультфильмов про ТЦК. Об этом он написал в личном аккаунте в социальных сетях

«Привет, Мишутки! Мишутка Красоткин с этого момента в ВСУ <...> такие дела», - говорится в публикации мультипликатора.

Дунаковский публиковал в Сети мультфильмы под названием «Мишутка Красоткин», в которых он высмеивал деятельность сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники ТЦК мобилизовали украинского рэпера и видеоблогера Зипулю (настоящее имя - Андрей Посысаев). Мужчина прошел медкомиссию за пять минут: врачи и военкомы закрыли глаза на проблемы с психическим здоровьем рэпера и признали его годным к службе.