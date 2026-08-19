От достижений агрономии до роботизации: чем удивляет участников четвёртый форум «АГРОПРОдвижение»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

18 августа в Тульской области открылся Всероссийский молодёжный сельскохозяйственный форум «АГРОПРОдвижение». Мероприятие проводится в регионе уже в четвёртый раз, но в этом году оно получило статус всероссийского. Участниками стали 500 финалистов конкурса «Я в Агро» из 50 регионов страны, а также 200 представителей Тульской области — молодые исследователи, специалисты и студенты.

Губернатор Дмитрий Миляев, выступая на церемонии открытия, поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ, Росмолодёжь, Российский Союз Молодёжи и отраслевые предприятия-партнёры за содействие в организации форума.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

«Этот Год объявлен Президентом Годом единства народов России. Труд в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе – это мирный труд, который обладает объединяющим всех нас потенциалом. В нашей стране проживает много людей разных национальностей, но все мы с вами один народ. Россия – это страна с безграничными возможностями для всех молодых специалистов вне зависимости от профессии, которую они выбрали. В сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности этот потенциал сегодня огромен», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев также обратил внимание на то, что АПК давно перестал быть архаичной отраслью — сейчас это одна из самых высокотехнологичных сфер, активно внедряющая современные разработки. Он пожелал участникам использовать все доступные возможности для самореализации и заниматься созидательным трудом на благо страны.

На открытии также выступили заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко, директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза Анна Корпен и председатель Российского Союза Молодёжи Дмитрий Покровский.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

В выставочной зоне форума представлена сельхозтехника, продукция предприятий АПК и достижения российских регионов. Для гостей организованы демонстрации, дегустации и мастер-классы. В программе — деловые встречи с представителями Минсельхоза, региональных властей, руководителями агропредприятий, учёными и представителями аграрных вузов, а также культурные и спортивные мероприятия, знакомящие участников с культурным наследием Тульской области.

Отдельный трек посвящён трудоустройству. В рамках «АГРОинтенсива» участники получат реальные производственные задачи от предприятий-партнёров, и по итогам их выполнения смогут получить предложения о стажировке или работе.

На площадке действуют семь образовательных пространств — «АГРОлабов» — и десять «АГРОмастерских», охватывающих направления от агрономии и биотехнологий до роботизации, селекции, тепличных технологий и переработки продукции. Центральным объектом стал «АГРОполигон» с модульными гидропонными установками для выращивания микрозелени.

В рамках форума пройдёт финал конкурса «Я в Агро» — итоговое состязание для лучших представителей агромолодёжи с командными и коммуникативными испытаниями. Команда-победитель получит инвестиционный грант на благоустройство муниципалитетов в своём регионе. Губернатор отметил, что проведение финала в Тульской области делает форум более насыщенным и состязательным. Он пожелал участникам удачи, подчеркнув, что проигравших не будет, а главное — это новые друзья и знакомства.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

Осмотрев выставку аграрных достижений, Дмитрий Миляев высоко оценил представленное многообразие продуктов питания. Он заметил, что даже через них видно богатство и разнообразие страны. На выставке свою продукцию представили более двух десятков предприятий АПК Тульской области и полусотни регионов-участников.

Ранее в этот день глава региона пообщался с участниками в формате открытого диалога. Дмитрий Миляев рассказал об опыте проведения подобных форумов, подчеркнув, что это большая командная работа, и выразил благодарность федеральным партнёрам. Он отметил, что форум даёт молодым людям возможность убедиться в верности выбора профессии и найти работодателей.

В ходе диалога обсуждались развитие сельских территорий, программы комплексного развития села, создание культурных хабов и модульных домов культуры. Отвечая на вопрос о стереотипах в отношении аграрных профессий, Дмитрий Миляев призвал проводить экскурсии на современные предприятия, чтобы родители видели высокие технологии и цифровизацию АПК.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

Одна из участниц попросила дать напутствие.

«Сегодня наша огромная страна дает безграничные возможности для реализации молодых специалистов в любой сфере, в том числе в АПК. Продовольственная безопасность – это оборотная сторона безопасности государства, его обороноспособности. Для достижения успеха любому человеку требуются целеустремленность, упорство и желание быть полезным стране», - ответил губернатор.