Индийский турист погиб на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, фото: КУДРИН Сергей

В Кабардино-Балкарии на популярной среди туристов горе Чегет при восхождении в составе организованной группы погиб турист из Индии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 18:00 мск поступила информация о том, что на склоне горы Чегет (высота около 2,7 тыс. м) зарегистрированная группа туристов попросила о помощи. По предварительной информации, погиб турист из Индии", - заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на место происшествия выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

Ранее KP.RU сообщил, что вечером 17 августа в Кабардино-Балкарии начались поисково-спасательные работы на горе Эльбрус из-за исчезновения группы из 8 альпинистов. На место отправились 14 спасателей Эльбрусского отряда МЧС. Всю ночь они обследовали южный склон. Утром 18 августа операция завершилась успешно. Спасатели нашли группу из восьми альпинистов и шести туристов, застрявших из-за непогоды на высоте 5300 метров. Все 14 человек эвакуированы на поляну Азау, от помощи они отказались.