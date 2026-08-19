Биолог раскрыла, какие тренировки лучше всего помогают укрепить сердце

Эксперт предупредила о рисках тяжелых тренировок для сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умеренные аэробные нагрузки считаются одним из самых безопасных способов укреплять сердечно-сосудистую систему. Кандидат биологических наук Виктория Щербакова рассказала, какие тренировки особенно полезны для сердца. Об этом пишет Lenta.ru.

«Базой обычно считают аэробную активность умеренной интенсивности. Это может быть ходьба, включая скандинавскую, плавание, велосипед или занятия на велотренажере, а также йога», – поделилась Щербакова.

По словам биолога, такие нагрузки постепенно тренируют сердце, помогают поддерживать эластичность сосудов, контролировать вес и артериальное давление. При этом интенсивность занятий должна соответствовать физической подготовке человека.

Силовые тренировки с большими весами требуют большей осторожности. Во время подъема тяжестей может резко повышаться давление. Специалист также советует с осторожностью относиться к высокоинтенсивным интервальным тренировкам.

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