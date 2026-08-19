Азербайджану предложили занять помещения консульства Румынии в Петербурге Фото: REUTERS.

"Инпредсервис" предложил азербайджанскому генконсульству в Санкт-Петербурге переехать в освободившиеся помещения бывшего генконсульства Румынии. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор компании Владимир Запевалов. Здание на Гороховой улице, дом 4, где ранее находилось румынское представительство, сейчас пустует.

"Мы уже предложили им помещения бывшего консульства Румынии, вчера подписал официальное письмо", - сказал Запевалов.

При положительном решении помещения на Гороховой улице отремонтируют и передадут Азербайджану. Баку уже запросил новое место в Санкт-Петербурге, но предложенное здание бывшего генконсульства Болгарии в Саперном переулке не подошло по размеру. Сейчас генконсульство Азербайджана находится на 2-й Советской улице.

Ранее KP.RU сообщил, что столичное метро Румынии может закрыться из-за задолженности перед энергетиками в 2,5 млн долларов. Временно исполняющий обязанности министра транспорта Радой Мируцэ требует разъяснений и уточнения суммы долга.