Трамп утверждает, что у КНДР есть 57 мощных ядерных зарядов Фото: REUTERS.

КНДР имеет арсенал из 57 мощных ядерных боезарядов. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я лажу с Ким Чем Ыном, и знаете что? Тот факт, что я с ним лажу, - это хорошо, а не плохо. У него 57 очень мощных ядерных зарядов. Нельзя было допускать, чтобы это произошло. Если бы я был президентом, я бы этого не допустил», - сказал Трамп журналистам.

Кроме того, американский лидер заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в текущем году. Президент США поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном осенью 2026 года

Сайт KP.RU писал, что Трамп также поручил главе Пентагона существенно сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».